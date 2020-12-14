大陸女星劉詩詩2015年嫁給吳奇隆，去年4月產下一子「步步」，一家三口幸福美滿。近日劉詩詩在訪問中難得提及兒子，透露他的個性很熱情，從不吝嗇向家人表達愛意。

根據《新浪娛樂》報導，劉詩詩日前接受雜誌訪問，罕見聊到兒子步步的個性，「我們家阿步很可愛，他叫媽媽的時候是充滿熱情的。我有時候在商場裡面，他就會特別熱情地叫：『媽～媽～！』滿商場的人都會看過來，當時我的表情就是：我這是答應好還是不答應好？哈哈哈哈哈。」從言談中就可以知道，劉詩詩雖然有點糾結如何回應兒子的熱情，但藏不住內心感受到的幸福。

劉詩詩和吳奇隆婚後生下一子。（圖／微博）

劉詩詩與吳奇隆因合作《步步驚心》邂逅，但沒有馬上在一起，直到再合演《步步驚情》才確認關係，婚後４年生下兒子，並以兩人定情作命名為「步步」，另一方面也是希望小孩能按部就班的生活與成長。

劉詩詩的1歲愛子步步。（圖／微博@劉詩詩）

吳奇隆升格當爸後，便把家庭放在首位，他曾在實境節目《奇妙小森林》被問到「你覺得老婆和孩子誰最重要？」幾乎快等同於兩人掉進海的犀利問題，不過吳奇隆神情自若地回：「不管誰重要，都會比自己重要，因為他們都是需要保護的。」這一番話被網友讚爆，稱吳奇隆不只是好爸爸，更是疼愛妻子的好丈夫。

(中時新聞網)