日本漢字能力檢定協會今天在京都市清水寺公布2020年日本年度漢字為「密」，反映今年因武漢肺炎疫情，政府常呼籲民眾要避免「三密」（密閉空間、密集人群及密切接觸）來防疫。
日本朝日新聞、京都新聞等媒體報導，日本漢字能力檢定協會每年舉辦漢字票選活動，今年共收到20萬8025票，其中「密」字獲第一名，共得到2萬8401票、得票率13%。
日本民眾投票選擇「密」作為今年代表漢字的理由，包括疫情下許多人為防疫都採取避免「密」的行動、人與人的關係因疫情更加密切，以及政界與演藝界的秘密很多等。
今年票選漢字第2名則是「禍」、第3名是「病」，都跟2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情有關。
第4名到第10名的漢字分別是「新」、「變」、「家」、「滅」、「菌」、「鬼」、「疫」。
日本漢字能力檢定協會去年公布2019年日本年度漢字為「令」。日皇德仁去年5月1日即位，日本開啟年號為「令和」的新時代，「令」字成了令和元年的代表字。
(中央社)
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