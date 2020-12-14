儘管減稅政策將到期以及預期有更多人失業，英國房地產線上網站Rightmove預測明年英國房價將放緩溫和地上漲4%。

Rightmove表示，11月8日到12月5日之間首登廣告對房地產詢價者較去年同期增加6.6%，Rightmove並認為此一增長為不可持續的；此前一個月數據為年增6.3%。

英國房地產市場在第一波疫情爆發的封鎖措施之後，意外地在六月出現榮景，民眾尋找更大的房子，以適合於居家辦公區是，另購屋稅的暫時下降也推動此一榮景。

政府減稅措施將在明年三月到期，但Rightmove認為，潛在的需求和較低的借款成本，讓這樣的房地產趨勢不太可能減緩太多。

英國央行公布，今年十月貸款機構批准了自2007年以來最多的抵押貸款；貸款銀行Halifax宣稱，自從上次封鎖在夏季結束以來的五個月，房價漲勢是自2004年以來的最多。

但相較之下，路透在今年六月調查經濟學家，卻預期今年房價將下跌5%；最後一次調查是在九月，並預期房價在2021年將停滯，此完全不同於Rightmove最新預測的上升4%。

英國央行預期明年經濟將持續從疫情中復甦，失業率還沒到頂，預計明年六月將有超過100萬人丟掉工作，如果出現硬脫歐，還會有額外增加的影響。

(時報資訊)