5G及半導體相關PCB需求強勁，尖點(8021)及凱崴(5498)11月合併營收同步攀上今年新高，其中凱崴11月合併營收1.3億元，創下6年來高點，今天收盤股價逆勢漲停，看好5G新應用日益廣泛，尖點及凱崴亦配合客戶需求進行擴產，隨著公司產品佈局發酵及新產能加入，兩家公司明年營運成長可期。

原本PCB產業因新冠肺炎疫情大爆發對於今年營運趨於保守，不過半導體產業強勁需求，帶動IC載板產能吃緊，致使鐳射及機械鑽孔供不應求，加上5G相關的網通設備、基地台及蘋果新機效應，使得尖點及凱崴兩家公司下半年營收一路走高。

凱崴11月合併營收為1.3億元，月增5.6%，年增26.8%，不僅是今年新高，亦同步登上近6年來新高；累計前11月合併營收為11.28億元，年減0.75%。

尖點11月合併營收為2.79億元，年成長8.65%，為今年單月新高，累計前11月合併營收為26.9億元，年減0.92%。

目前凱崴產能持續滿載，公司已加倍在半導體及5G相關領域有關載板製程的投資力度，除桃園及昆山廠區的鐳射產能持續增加，新的機鑽產能也陸續於12月開始量產，而公司各項印刷電路板乾製程服務項目及據點將於明年度會陸續完善，可以滿足華通(2313)、欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)等大廠的訂單需求，為未來的營收成長提供新的動能。

凱崴表示，公司除了在本業方面已逐漸完成佈署，加上舊廠動遷的利益，以及轉投資抗生素大廠松瑞效益逐步顯現，預期明年公司營收及獲利將再創新猷。

在尖點部分，尖點今年以既有設備進行鑽針製程去瓶頸產能提升專案，目前鑽針產能已由2100萬支提升至2300萬支，增加約10%產能；鑽孔服務部分，公司自2018年到去年上半年縮減虧損廠區規模約20%，目前整體可貢獻鑽孔機台數已回到之前規模，明年將配合客戶擴產計畫，繼續聚焦鑽針及鑽孔服務，預期兩大核心業務可望持續成長。

(時報資訊)