依晨星統計，今年以來境內外股票型基金逾千檔（只計算主基金級別），有17檔基金今年來績效超過五成。前十強基金裡，只有一檔是能源轉型基金，其他清一色是美國大型增長股與產業科技型基金。

今年以來績效前10強基金分別為:法巴能源轉型股票基金；摩根士丹利美國增長基金；安聯AI人工智慧基金；統一全球新科技基金；摩根基金-JPM美國科技；貝萊德世界科技基金；摩根士丹利美國優勢基金；摩根太平洋科技基金；摩根東方科技基金；PGIM JENNISON全球股票機會基金等。

值得留意，統一全球新科技基金今年來績效72.08%，是唯一在境內外基金混合比賽中，拚進前十強英雄榜的本土投信基金。

截至11月底的基金月報顯示，統一全球新科技基金投資區域以美股占比56.32%占比最重，其次為台股、日股及中國A股，各占約10%。核心持股產業為半導體22%.3%、電動車與汽車零組件18.7%、雲端軟體14.4%。前五大持股為超微半導體、特斯拉、輝達、高通、寧德時代。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，儘管歐美疫情攀升，但多款新冠疫苗預計明年第一季擴大施打，有利全球景氣持續改善，聯準會將維持無上限貨幣寬鬆與超低利率至2023年，以中國為首的新興市場復甦好於預期，有利股市明年延續多頭走勢，科技成長股在高獲利成長推動下，仍是中長期的領頭羊，逢回可分批承接技術領先、前景明確的績優股，或採定期定額策略。

風險方面，他提醒，後續仍需關注民眾實際施打疫苗後的反應與有效保護期，保持動態觀察歐美冬季疫情對實體經濟、消費與就業市場的影響程度，攸關未來景氣復甦速度。

短線行情方面，郭智偉指出，美國新公布就業數據不如預期，新一輪財政紓困案未有著落，預計第四季經濟動能改善幅度將受到影響，企業第四季財報將成關注焦點，選股更重於選市。持續聚焦長線趨勢明確的高成長股如AI、半導體、資料中心、電動車、雲端等五大方向。另外，可望谷底彈升的疫情受害股，亦可留意。

(時報資訊)