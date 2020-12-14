現今醫學進步，讓懷孕女性生產時的危險降低，但對女人來說，懷孕或生產都依舊是在鬼門關前走一遭。大陸一名張姓女子沒這麼好運，第二胎懷孕9個月時不幸因子宮問題而過世，沒想到硬逼她接連生小孩的婆婆，竟開口要「剖腹取子」，就連醫生聽了都相當驚訝。

綜合陸媒報導，張女的婆婆至今仍有不合時宜的「重男輕女」觀念，所以張女生下長女之後，婆婆天天催促她趕緊再懷第二胎，這次一定要生出兒子。其實生完第一胎後，張女的身體並未恢復，但她還是聽婆婆的話，半年多就懷上第二胎。

婆婆叫張女在家養胎，她也乖乖的在家待著，整個孕期除了醫院之外哪裡都不去，但是意外還是發生了。就在孕期9月時，張女突然感覺腹部劇痛，但其實還沒有到預定生產的日子；張女丈夫立刻送她去醫院，但張女抵達醫院時已經沒有呼吸、心跳了。

婆婆看著張女的屍體，覺得她沒有生下自己的孫子而心有不甘，竟要求醫生「剖腹取子」。醫生雖然感到相當震驚，但最後在婆婆強烈的要求之下，還是劃開了張女的肚，赫然發現張女的子宮已被胎兒撐破了！

原來張女在子宮還沒恢復時就再度懷孕，上一次剖腹產的傷口根本沒有完全復原；她腹中的胎兒也已經成為死胎，手術台上一屍兩命，令人不勝唏噓。據《嬰兒與母親》報導，國泰醫院婦產科名醫賴宗炫表示，密集懷第二胎對孕婦的身體和胎兒都會造成影響；張女的婆婆沒了孫子又沒了媳婦，不知心中作何感想。

(中時新聞網)