侯友宜、張麗善今天一起到火鍋餐廳吃火鍋，用行動支持台灣豬。（王揚傑攝）

侯友宜、張麗善今天一起到火鍋餐廳吃火鍋，用行動支持台灣豬。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜與雲林縣長張麗善今（14）日中午至板橋連鎖火鍋餐廳「肉多多」共進午餐，用行動支持國產豬肉，媒體詢問2人對行政院長蘇貞昌指標示萊劑會遭貿易報復的看法，張麗善希望中央不要干擾地方自治，侯友宜則強調「健康無價」。

張麗善表示，行政院是以國際貿易障礙做回應，基本上，標示萊豬民眾選擇可更清楚，雲林縣希望中央不要一直干擾地方自治，所以現階段我們以地方自治就是標示產地，當然可能會影響到其他沒有萊劑的產地，但是沒辦法，我們只能讓民眾很清楚知道是在地國產豬及國外進口豬，在雲林縣標示不清及標示不實，就以通過的自治條例罰300萬和400萬，雲林縣只有兩個標準，一個是零檢出，一個是10ppb以上，違反依食安法罰2億。

侯友宜表示，第一，蔡總統講得很清楚，要讓民眾很容易辨識，選擇吃或不吃，今天要讓民眾一目了然，政府有責任把豬肉含不含萊劑標示出來，為政者說到要做到，這是態度問題。

第二，健康無價，政府要讓民眾有免於恐懼的自由，任何代價都沒有比安全更重要，所以健康無價是大原則，其他國家也有標示含不含萊劑，我們國家當然可以做，貫徹政府一貫主張，守住民眾安全，這才是最重要的當務之急。至於會不會影響到技術性的貿易障礙，大家見仁見智，有不同的說法，而他只有一個說法，健康無價！讓民眾安全、安心的食用安全的國產豬。

另對基因改造食品是否也應標示，張麗善說，根據學校衛生管理法，基改食品不能進入校園，在其他部分可能也是要清楚標示，民眾才能清楚食品是否透過基改。侯友宜則表示，若能標示清楚當然最好，讓民眾選擇，這是保護民眾的安全，往這個方向走，是正確的路。

(中時 )