「補教天后」陳子璇日前宣布離婚，和高國華九年婚姻正式劃下句點，不過對於前夫似乎仍念念不忘，頻頻細屬兩人昔日過往，昨天更PO文透露高國華給予她「愛的印記」，立刻引起網友議論。
陳子璇表示恩師劉毅老師曾說過選擇男人的三個條件，就是「錢！錢！錢！」沒有例外，她透露當下聽到內心狂翻白眼，後來正面思考卻發現言之有理，因為一個有錢的女人，會逐漸提高生活水平，在好的經濟條件下，會賦予自己更多魅力，也成為吸引男人的關鍵因素，不過她強調有錢只是基本條件，會用錢才是大學問，甚至曾被錢的善用打動好幾次，像是前夫高國華就是其中一例。
她透露第一天認識高國華時，聚會結束完準備搭車回家，高國華除了送她上車，還順手塞了一千元，接著微笑表示「：回家注意安全」，當下讓她有滿滿幸福感，直言這種不經意的大方，著實讓人暖心，更舉例有一次做美容保養，才剛躺下就聽到高國華的聲音，對方表示要上課順道繞過來看看，沒想到做完美容後，竟看到一張10萬元即期支票，讓她覺得對方太過貼心，雖然這張支票至今未兌現，不過陳子璇仍保留著它，直言這是一個「愛的印記」。
不過陳子璇此PO文卻是搭配一張美艷照片，只見她擺出甜美微笑，並對著鏡頭頻頻放電，此外衣服上半部扣子解開，微微露出胸型和深邃事業線，立刻被網友歪樓：「現在目光全都在你的身材上了」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。