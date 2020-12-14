「補教天后」陳子璇日前宣布離婚，和高國華九年婚姻正式劃下句點，不過對於前夫似乎仍念念不忘，頻頻細屬兩人昔日過往，昨天更PO文透露高國華給予她「愛的印記」，立刻引起網友議論。

陳子璇表示恩師劉毅老師曾說過選擇男人的三個條件，就是「錢！錢！錢！」沒有例外，她透露當下聽到內心狂翻白眼，後來正面思考卻發現言之有理，因為一個有錢的女人，會逐漸提高生活水平，在好的經濟條件下，會賦予自己更多魅力，也成為吸引男人的關鍵因素，不過她強調有錢只是基本條件，會用錢才是大學問，甚至曾被錢的善用打動好幾次，像是前夫高國華就是其中一例。

《男人．錢．女人》 「你現在最想要什麼？」 這是我還蠻常在課堂上問學生的問題 大家幾乎都異口同聲回答： 「錢～～」 然後大家就笑成一堆😆 我就說愛錢沒有錯啊！ 錢可以讓你完成很多自己的夢想 只是君子愛財，必須取之有道 如果你是我的學生 ... 由陳子璇發佈於 2020年12月12日 星期六

她透露第一天認識高國華時，聚會結束完準備搭車回家，高國華除了送她上車，還順手塞了一千元，接著微笑表示「：回家注意安全」，當下讓她有滿滿幸福感，直言這種不經意的大方，著實讓人暖心，更舉例有一次做美容保養，才剛躺下就聽到高國華的聲音，對方表示要上課順道繞過來看看，沒想到做完美容後，竟看到一張10萬元即期支票，讓她覺得對方太過貼心，雖然這張支票至今未兌現，不過陳子璇仍保留著它，直言這是一個「愛的印記」。

不過陳子璇此PO文卻是搭配一張美艷照片，只見她擺出甜美微笑，並對著鏡頭頻頻放電，此外衣服上半部扣子解開，微微露出胸型和深邃事業線，立刻被網友歪樓：「現在目光全都在你的身材上了」。

(中時新聞網)