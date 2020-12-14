再生能源已是全球顯學。重要永續能源－－生質柴油－－生產過程中產出的大量甘油（C3H8O3），若能轉化為高經濟價值產物，勢必提供產業誘因。國立台灣科技大學與國立中山大學團隊發現，在光觸媒「釩酸鉍」（BiVO4）表面上光電催化反應，不但能使甘油轉換成高經濟價值產物「二羥基丙酮（dihydroxyacetone）」，且轉換過程中，甘油水溶液中的水也可分解成氫氣，又是另一種乾淨能源。該項研究獲刊國際頂尖期刊《Applied Catalysis B： Environmental》。

全球化學工業產品中，約有高達9成、相當每年約9000億美元產值是透過催化反應製成。台科大化學工程系副教授江佳穎團隊表示，台科大之前與東京工業大學合作，以氧化銅為催化物，成功將甘油轉換為高經濟價值產物二羥基丙酮；這次台科大則與中山大學合作，透過光觸媒「釩酸鉍」催化反應，透過「釩酸鉍」可吸光的特性，成功將甘油轉換成高經濟價值產物二羥基丙酮，而甘油水溶液中的水（H2O）分解出氫氣（H2），也是極有潛力取代石化燃料的新能源。

中山大學化學系助理教授邱政超表示，這項研究中，不同晶面的釩酸鉍奈米顆粒催化效果有明顯差別，透過密度泛函理論（density functional theory）以量子力學計算原子尺度，模擬釩酸鉍不同晶面與反應物甘油的相互作用，最後找到釩酸鉍的最佳表面，讓甘油最有效轉化。

研究團隊成員還包括台科大化工系越南籍博後武長江（Truong-Giang Vo）和台科大化工系研究生高啟昌。《Applied Catalysis B： Environmental》在全球物理化學領域或化學工程領排名前5％，是愛思唯爾（Elsevier）旗下的國際權威期刊，主要刊登環境相關的催化科學研究成果，發表的論文具有高度的創新性與前瞻性，在環境催化領域有極高影響力。

(旺報 )