行政院長蘇貞昌昨（13）日拿三倍券買漫畫要送孫女，沒想到卻被發現店員結帳時打統編，蘇今表示不知情，「不知道有人多事」，強調不會報公帳。此事引發各界討論，但今早11點竟傳出知名網路論壇PTT八卦版公告，蘇貞昌買漫畫打統編相關討論「禁回」，引發網友不滿怒轟：現在是戒嚴了嗎？

蘇貞昌統編案引發民眾討論，網路論壇PTT也有許多網友在討論這個話題，相關文章在短短一個晚上就累積了近百篇。而從昨晚到今早，政院、店家、蘇貞昌本人對此事都有回應，網友也有更多後續討論。但今中午11點時，版主卻突然發出公告，以「蘇貞昌買漫畫打統編文章S無重大八卦禁回」為題，阻止網友進行相關討論。

PTT八卦版主發公告限制網友討論蘇貞昌統編案。(圖/翻攝自PTT)

版主arsonlolita認為，目前蘇貞昌買漫畫送統編後續相關新聞已過多篇，且文章流於政治心得文洗板，故進行「洗地」。但此公告引發大量版友不滿，紛回文表示「網路管制法還沒開始先自主管制」、「霸氣護航，準備高升囉」、「連板標都改了，很拚哦」、「來了，NCC出手了嗎」、「謝謝版主示範如何管制網路言論」、「主子下令洗地嗎？」、「可憐啊蟑螂版主」、「真的是笑死人，跟民進黨一個樣」

更有網友不滿表示，過去的每個事件在八卦版都有進行討論，熱度不下這次的「蘇貞昌統編案」，甚至同為統編案的「牛肉麵之亂」也是，比起來，那些議題都比現在佔據更大的版面篇幅，但都沒有「公告洗地」，只是讓話題自然消去；如今蘇貞昌統編事件僅發生不到24小時，版主就急著要洗地，痛批版主演都不演，太誇張了！

(中時新聞網)