為鼓勵國內積極推動資源再利用及循環經濟之企業，並促進產業間相互觀摩與成長，加速產業邁向循環經濟思維，進而推廣、宣傳臺灣循環經濟典範案例與創新商業模式，環保署本年度辦理「循環經濟_促進再生物料循環利用績優企業遴選」，並於14日在環保署舉辦遴選結果之表揚活動，本次獲獎者將公開表揚並頒發獎座及商品禮券。

今年度遴選對象分為，促進物料再生循環利用、具備實際推動績效的「循環組」（處理機構、再利用機構及應回收廢棄物回收處理業），以及將創新概念投入共享經濟新商業/工業服務模式、創新產品之「新創組」（具創新產品、服務或技術業者），在歷經資料檢核、各領域專長的遴選委員書面評比、簡報/現場評比等嚴謹遴選程序後，評定循環組計6家廠商獲本次最高等級的績優二星級，以及3家獲優良一星級；新創組3家廠商獲績優二星級，以及6家獲優良一星級。

今年度獲選績優二星級廠商各具特色，表現優秀，循環組中不僅有國內首家建置廠內廢水及污泥轉化為造紙原料的榮成紙業股份有限公司、廢紙衍生物混製成RDF供鍋爐燃料的正隆股份有限公司大園廠、全台唯一電子級異丙醇一貫化生產廠的李長榮化學工業股份有限公司林園廠、電子廢棄物回收貴金屬的金益鼎企業股份有限公司、消費端常見泛用廢塑膠再高值化利用於3C產業的國塑塑膠工業股份有限公司，以及日常廢電子電器物品拆解回收原料的惠嘉電實業股份有限公司。

新創組中有推動網購包裝袋的循環使用的配客嘉股份有限公司、回收廢菱角殼轉化為生物炭等生活用品的那顆炭國際有限公司、回收舊衣再製RDF-5（固態燃料）及再生聚酯原料的遠東新世紀股份有限公司。

此外，在優良一星級廠商中循環組的力優勢環保股份有限公司、華新麗華股份有限公司臺中分公司、寰冠科技股份有限公司，以及新創組的凡立橙股份有限公司、青瓢有限公司、芒?丹（貿塑企業子品牌）、挑品國際股份有限公司、翰金科技股份有限公司、優勝奈米科技股份有限公司等，對於推動資源循環及技術創新，均十分積極且創新值得肯定。其他還有許多有心投入循環經濟的廠商，雖然沒有獲得評定，但是大家的努力都獲得委員及本署的認同，或許還有遺珠之憾，本署希望藉由今天的表揚活動與經驗分享，互相交流學習，見賢思齊後續繼續努力，明年再接再勵爭取榮耀。

環保署表示，推動循環經濟、提升資源使用效率是國際趨勢，以政策引導方式，期透過遴選建立模範並帶動民間製造業、服務業等產生循環型鏈結，減少線性生產或服務所造成資源的損失，創造新經濟價值，使環保、永續及經濟等各面向均能兼顧，逐步達到資源永續循環再利用目標。

(工商 )