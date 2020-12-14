王道銀行（O-Bank）即日起推出「影響力存款」專案，提供一年期定儲年利率0.83％的專案定存，該專案定存資金將專款專用，僅用於提供給經濟弱勢族群申請小額貸款，幫助他們用於生活緊急狀況。王道銀行期能與消費者一同攜手，發揮存款的力量，創造扶持經濟弱勢族群的正向影響力。

有感於社會上有許多經濟弱勢群體面臨生活緊急狀況時，一時難以拿出一大筆費用支應，反而造成更大的生活窘境，為協助他們渡過生命中的難關，王道銀行宣布推出「影響力存款」專案，將影響力存款資金專款管理，僅作為經濟弱勢群體申請貸款之用，提供無手續費以及低利率的小額貸款，幫助經濟弱勢群體用於生活變故之緊急需求，讓存款用途大大不同。

即日起至2021年11月30日止，登入王道銀行數位帳戶即可參加影響力存款，不限新舊戶或是新舊資金，只要開立影響力專案定存，皆享有一年期定儲年利率0.83％，高於市場平均一年期定儲利率，新台幣1,000元即可起存，利息複利計算，到期一次領息，且影響力存款和一般存款擁有相同的保障。

為使影響力存款資金幫助到真正有需要的人，王道銀行目前與「第一社會福利基金會」以及「台灣婦女展業協會」合作，將資金貸款給其聘用的經濟弱勢員工或是輔導個案，提供最高新台幣10萬元、免申貸手續費以及低貸款利率的影響力貸款專案，期能幫助經濟弱勢族群重建生活。第一社會福利基金會及其相關單位已聘僱100多名身心障礙員工以及600多名中高齡二度就業、單親或是受暴婦女等社會弱勢族群，培養一技之長，協助自立生活；台灣婦女展業協會訓練家庭變故婦女發展職場技能，協助弱勢婦女經濟獨立、自力更生。未來，王道銀行希望連結更多的社福團體或公益機構，持續擴大影響力貸款的貸款對象，也歡迎更多輔導經濟弱勢族群就業的機構與王道銀行接洽。

王道銀行董事長駱怡君表示：「影響力存款不只讓存款客戶存錢並累積利息，更能讓經濟弱勢族群有機會獲得資金協助，讓他們更有能力去翻轉生活；我們希望運用金融中介的力量，串連起需要幫助者與想要助人者雙方，發揮銀行正向的影響力。身為台灣首家獲得B型企業認證的上市公司與金融業者，王道銀行將戮力實踐『與世人共好』的B型企業理念，以商業的力量做好事；也歡迎更多的消費者加入影響力存款，讓一樣的存款，發揮不一樣的影響。」

(工商 )