緯創印度靠近班加羅爾廠房遭暴徒毀損，根據印度官方透露，這次事件造成緯創損失約43.7億盧比（新台幣16.7億元）。此外，在耶誕旺季前夕因而停工兩週，損失更大。

知情人士告訴中央社記者，除了被砸毀的1樓辦公設施、車輛及生產線上被竊走的數千支蘋果iPhone等財物損失外，這場破壞還導致廠房在耶誕節前夕生產旺季必須停工兩週，損失更大。

所幸這座廠房僅生產iPhone SE 2020，目前還有庫存，倘庫存吃緊，緯創可將iPhone SE 2020的生產轉移到印度其他廠房進行，暫不影響供貨。

緯創位於卡納塔卡省（Karnataka）柯拉爾縣（Kalor）那薩普爾（Narsapur）靠近班加羅爾的廠房，12日上午傳出遭近2000名工人圍廠抗議，指控薪資不斷調降，示威行動演變為暴力行為，從印度推特多個帳戶上傳的影片顯示，暴動者大肆砸毀廠房1樓辦公室設備、玻璃、車輛並且縱火，甚至2樓的生產線也部分遭破壞。

卡納塔卡省勞工廳長赫巴（Shivaram Hebbar）昨天告訴「印度時報」（Times of India）等印度媒體，根據緯創的投訴，兩小時的暴動，估計造成約43.7億盧比損失，主要來自生產線上數千支iPhone被盜走，這樣的損失讓人無法接受。

當地警方迄今已逮捕參與砸廠事件約130人。

赫巴指出，緯創與合約勞務公司及合約工人間的糾紛已持續3個多月。

緯創已與6家勞務公司簽約，一共在柯拉爾縣那薩普爾工業園區的廠房僱用8900名勞工；此外，赫巴說，公司有1200名固定員工。

卡納塔卡省工業廳長薛塔爾（Jagadish Shettar）表示，這起暴力事件可能是緯創與勞務公司和工人之間溝通不良所致。

不過，熟悉內情人士告訴中央社記者，由於緯創推動在地化，聘用印度籍總經理，他在上任後一改過去台灣主管與工人一起用餐、一起同歡的平等作法外，還更動部分人事與勞務，導致一些原本在緯創工作或已與緯創簽訂合約的勞務公司受到影響，是否這些不滿印度籍總經理的人因此鼓動基層工人暴動，警方正在調查。

一名在印度長期工作的台商說，台灣企業在各國經營大多傾向推動人事在地化以利融入當地社會且長期經營，但印度由於種姓階級和文化差異，推動在地化時必須慎重考量，要找到一個真正願為公司盡心的印度籍負責人，「似乎需要好運氣才行」。

台商舉例，有些台灣大型企業把印度分公司更換為印度籍負責人後，反而出現原習慣於台灣主管平等對待的印度員工感受到種姓歧視。

許多印度籍負責人一上任更以改革為名提出耗資龐大的企業擴充案，排擠非嫡系員工，大量安插自己人馬並攫取利益，甚至勾結外部濫用公司資源，更不願善盡企業社會責任貢獻當地政府和民眾，反而導致公司利益受損，緯創這次事件，值得有意到印度投資的台商參考。

(中央社)