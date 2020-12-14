台中捷運綠線列車因連結器軸心斷裂而暫停試營運，市長盧秀燕今天宣布，由於故障原因尚未完全釐清，原定19日的通車典禮將取消。立法院副院長蔡其昌痛批，市府過了快1個月才宣布要組捷運故障審查委員會，這種效率未免太麻木！

「台中捷運故障事件原因至今不明，今年通車確定跳票！」蔡其昌表示，造價近600億的台中捷運故障事件發生至今23天，市府要求北捷局和川崎重工擴大檢測並退回相關報告，市府過了快1個月才宣布要組成捷運故障審查委員會，這種效率未免太麻木了！

蔡其昌說，事故發生時，台中多位立委與市議會黨團議員們一再要求迅速組成專案調查小組，結合第三方公正單位來對該重大事故進行調查，讓市民清楚知道事件發生的原因，才不會造成市民恐懼。

蔡其昌強調，延後通車不是市民最在意的事，最重要是事件造成的原因必須追根究底，期盼盧市長除了一再道歉外，更應該積極調查，畢竟市民安全沒有妥協的空間。

(中時 )