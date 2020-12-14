全台收入最高的新竹市關新里，面積不到0.2平方公里，卻塞了6000多人口，里內生活條件與高所得畫不上等號，「汽、機停車位不足，衍生出的交通亂象」，就有里民向市議員鄭美娟反映說，繳了很多的稅，但沒有相對應的生活品質，期望中的相對幸福感有落差。

鄭美娟指出，關新里的高所得屢屢登上財經新聞，但其實這個里的面積很小，只有不到0.2平方公里，但因社區大樓多，人口數高達6000餘人，相對的，一直以來不僅就學議題引發討論，衍生的交通問題更是讓此區居民詬病。

她指出，關新里減少幸福感的其中1個原因是「汽、機停車位不足，衍生出的交通亂象」，尤其是人行道上充滿機車的情況，讓行人的步行安全大扣分。

關新路附近的汽車停車格都是以路邊停車格的方式劃設，也就是說只要是看到有路邊汽車停車格的地方，就沒辦法設置機車停車彎，那如果要取消汽車停車格來設立機車彎，那汽車就沒地方停，而關新里寸土寸金，沒有地方規畫大型停車場，讓此區的停車問題一直難以解決。

鄭美娟認為若要實現以人為本的交通環境，就要讓機車退出人行道，而首先就要規畫機車停放管理，台鐵新莊車站前平面停車場，目前停車格位數只有64格，建議新竹市政府規畫建置立體停車場來解決停車問題，才能讓以人為本的交通環境得以實現。

(中時 )