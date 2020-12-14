屏東男子阿強（化名）去年11月9日下午騎機車，行經屏東市廣東路，紅燈左轉民學路遭員警攔下，一查更發現阿強竟是無照駕駛。阿強不爽前面的車沒被攔，只攔他，與警發生口角，拒簽罰單，事後遭開罰7800元。阿強不服提起行政訴訟，結果被屏東地院、高雄高等行政法院「連打2槍」，7800元非繳國庫不可。

根據判決書，阿強自稱當時是因為母親身體不適，請他代騎機車；阿強並主張，當他騎到廣東路左轉民學路，該路口為綠燈且無兩段式待轉區記號。埋伏於路旁的員警卻將他攔下，還說他闖紅燈。

阿強不服氣地向員警抗議，表示騎在他前面、同樣左轉的機車沒遭攔查，卻只攔他，與員警發生口角爭執，並拒絕於舉發通知單上簽名。阿強指控，當下員警竟恐嚇他若不簽名，就將案件移送監理站，他不想理會員警恐嚇，就準備騎車離開，又遭員警加以阻攔，阿強認為員警行為明顯侵害人民權利。

事後阿強遭罰款7800元，並記違規點數3點，他不服提提出政訴訟，遭屏東地院法官裁定駁回，又提上訴，結果高雄高等行政法院認為，他提出上訴的理由無非是重複原審不採用的主張，卻又沒有具體表明原判決有那裡不適用法規，或適用法規不當等情形，最終仍裁定駁回，全案確定。

(中時新聞網)