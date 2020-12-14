監委高涌誠。（資料照，趙婉淳攝）

外傳監察院查洩密，首先卸、現任2監委被送辦。當事人之一現任監委高涌誠下午將對外說明，但他強調，洩密與他完全無關。

台北市長柯文哲在2018年選舉前夕，捲入器官移植風波，博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪認為柯文哲未說實話，向監察院告發，監委張武修立案調查。監察院並於今年2月通過前監委張武修、現任監委高涌誠的調查報告，要求臺大醫院、衛福部對器官捐贈醫學倫理規範檢討改進。

不過，台聯在去年11月到監察院大門舉行記者會，聲稱取得監委約談柯文哲的逐字稿與錄音檔，質疑柯文哲違反醫師法等法，事後還公布長達2個半小時柯文哲被約談的影片。

高涌誠表示，疑似外洩的影音檔，他個人在調查時完全沒接觸，所以跟他一點關係都沒有。

針對本月8日院會通過將全案函送檢調偵辦。高涌誠說，相關會議他都申請迴避，也不知道內情。

此外，高涌誠也表示，移送的應是「犯罪事實」，而不是「特定人士」，相關問題應由監察院統一回覆。

(中時 )