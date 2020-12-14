環保署表示，13日午後東北季風挾帶另一波中國霾害影響臺灣空氣品質，依最新監測資料，最高小時細懸浮微粒（PM2.5）濃度出現在馬祖站，14日3時達113微克/立方公尺，隨東北季風由西北往東南傳輸影響到中南部地區，中部以北地區空氣品質已逐漸好轉，位於下風處的雲嘉南及高屏地區細懸浮微粒（PM2.5）濃度仍多在50~80微克/立方公尺，空氣品質為紅色警示等級，請民眾隨時留意空氣品質資訊。

環保署指出，14日隨著東北季風將污染物往中南部傳輸，中部以北地區擴散條件佳，空氣品質好轉以普通至良好等級為主；雲嘉南及高屏地區位於下風處，水平及垂直擴散條件較差，污染物傳輸至當地造成累積，使細懸浮微粒（PM2.5）濃度偏高，空氣品質以紅色警示等級為主。預估14日午後中部以北地區逐漸緩和，為普通到良好等級；下風處的雲嘉南及高屏地區仍以橘色提醒至紅色警示為主，至15日午後空氣品質可望逐漸好轉。

環保署統計從今年12月11日至14日上午8時，已協調協和、台中，麥寮及興達等電廠降載電量達36,883.3萬度，換算硫氧化物減量85公噸，氮氧化物減量100.6公噸，懸浮微粒減量10.3公噸。臺中市、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣已成立防制或應變中心，各地方政府共已執行工廠稽查281家、巡察營建工地111處、餐飲業44家、露天燃燒29處、道路洗掃長度達1,141.4公里、汽機車攔檢3,859輛，以及執行92項宣導防護措施，減輕這段期間空氣品質的負擔。

空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊，民眾可以利用空氣品質監測網資訊（網址：http://airtw.epa.gov.tw、「愛環境資訊網」http://ienv.epa.gov.tw）查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

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