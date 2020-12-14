漲多休息，台股指數下跌50點！台股一個半月急漲近2000點，見好就收賣壓開始湧現，且上週外資發布蘋果砍單報告效應持續顯現，上週五奮力拉尾盤收紅的台積電(2330)今天從頭黑到尾，連帶蘋果供應鏈的大立光(3008)、玉晶光(3406)、臻鼎-KY(4958)、華通(2313)等也有氣無力軟趴趴，雖然長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、新興(2605)等航運股攻勢再起，且海光(2038)、建通(2460)、青雲(5386)、富致(6642)、夠麻吉(8472)、天鈺(4961)、台揚(2314)、系微(6231)、富鼎(8261)及大中(6435)漲停作收，奮力穩住台股多頭信心，但群龍無首讓台股無力上演逆轉勝。

終場加權股價指數14211.05點，下跌50.64點，成交量2323.84億元，OTC指數為180.28點，上漲0.89點，成交量574.96億元。

今日上市各類股以航運類股表現最佳，上漲4.34%，其次是玻璃類股及鋼鐵類股，分別上漲4.14%及2.06%，表現較差者為半導體類股、汽車類股及紡織類股，其中半導體類股下跌1.22%，汽車類股下跌0.91%，紡織類股下跌0.6%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲3.36%，表現最差為紡織類股，下跌0.23%。

就技術面來看，今天台股在台積電全場走弱下，指數多處於下挫，終場下跌50.64點，以14211.05點作收，順利守住14200點；台股加權指數連續6週收紅，且量能隨著指數走揚同步放大，呈現價漲量增的多方格局，上週五指數在回測10日均線14122點後留長下影線，且目前短、中、長期均線呈多頭排列，顯示指數低檔有撐，加上台幣維持升值走勢，融券餘額也在歷史高點水位，台股稍作休整後仍有機會回復上升走勢。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台股受持續受惠蘋果iPhone拉貨旺季，帶動主要供應鏈如晶圓代工、組裝等指標大廠11月營收表現，預期全球資金維持寬鬆，加上經濟及產業基本面邁向復甦，仍將助股市續揚。除了留意電子業績題材之外，隨資金輪動，亦可留意先前受疫情影響、但產業景氣轉佳之傳產族群。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，雖然疫情攀升，區域局部封鎖，但疫苗初期臨床效果有效，對股市衝擊降低，另外，拜登上任後，雖對中國制裁不致轉向，但可能放鬆，有利投資氣氛，且總統大選選後變數未如預期大，股市回歸基本面，預期總體經濟年增率將在2021上半年出現短線高點，2021年台股企業獲利年增率可望達兩位數以上，單季獲利年增率將在明年第一季見頂，配合資金面熱錢大水漫灌，資金行情持續，2021年台股仍有高點可期，成長強勁的科技股仍是主軸。

沈建宏指出，由於短線指數漲多，震盪加大，建議選股不選市，以利基成長題材股優先加碼，看好五大布局方向：一、5G仍是趨勢，材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；二、基金相對低、復甦力道增強的汽車與電動車相關；三、半導體相關，景氣熱絡從先進製程與12吋，外溢到8吋甚至6吋；四、疫苗上市，經濟活動回到常軌也將使傳產個別子產業有波段操作機會(例如消費、航空等)；五、可分次配息，台股高股息殖利率個股在震盪盤勢中評價可望獲得提升。

(時報資訊)