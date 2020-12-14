南韓周一下令首都首爾市與周邊地區自周二起關閉學校，該國正面臨新冠肺炎大流行爆發以來最嚴重的疫情，入冬後的這波疫情已經超過2月的高峰。

直到本月底，首都地區學校都將改採線上授課，這是南韓政府進一步收緊社交距離規定的最新措施。到目前為止，這些防疫措施仍無法扭轉感染激增的情況。

關閉學校意味著南韓朝實施第三階段社交距離規則又邁進了一步。最嚴格的第三階段社交距離規定，實際上也就是讓這個亞洲第四大經濟體進入封鎖。南韓總理丁世均表示，在政府承受的壓力越來越大，必須採取更多措施遏阻疫情持續擴大之際，採取封鎖措施這一步必須謹慎考量。他在衛生官員會議上表示：「在考量相關部門、地方政府和專家的意見後，如果被認為有其必要，政府將毫不猶豫決定升級到第三階段」。

南韓疾病管理本部（KDCA）周一報告新冠狀病毒確診病例增加718人，較前一日創下新高的單日確診1,030例有所減少。在周一公布的新增病例中，有682例為本土感染病例，且大部分的新病例都發生在首爾市、鄰近的港口城市仁川，以及人口超過2500萬的京畿道。部分專家要求政府與南韓大眾必須採取更多行動阻止疫情蔓延。

目前韓國累計感染病例數為43,484人，累計死亡病例為587人。

依據第三階段封鎖措施，僅有必要事業員工准予進入辦公室，而聚會人數將不得超過10人。

(時報資訊)