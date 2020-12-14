你身邊是否有一種朋友，毒舌無極限，講話常常惹毛別人？星座運勢網站「星座上上簽」點名以下3個星座的嘴巴特別毒辣，跟他吵架真的會元氣大傷，活活被氣死！

▍1.處女座

處女座看似溫和，其實脾氣很壞，加上個性又愛挑剔，所以常常讓身邊的人覺得壓力很大。他們又特別毒舌，開玩笑的時候講話還會拿捏分寸，但吵架的時候可說是火力全開，每句話都講到痛點，讓人覺得自己真的會活活氣死！

▍2.水瓶座

水瓶座是十二星座裡思考方式最跳躍的，一般人很難理解他，水瓶在與人相處時也很做自己，完全做不到退讓或迎合他人，就算別人不斷的退步來配合他，他也無心達成別人的期待。當有人和水瓶起爭執，他們最常見的做法就是直接人間蒸發，讓對方想發洩還找不到人，等到他自己把情緒消化完了就會突然出現，還擺出若無其事的樣子，這點他們非常做自己，當他需要這個朋友他就會自己出現，不需要的時候就完全找不到人。

▍3.白羊座

白羊座是公認的直腸子星座，想到什麼就講什麼，往好的方面想就是直率，但講難聽點就是說話不經大腦，常常不小心就禍從口出，講出傷人的話得罪他人。白羊除了講話不經思考，還有個壞毛病就是個性暴躁，一言不合就發飆，常常把場子搞的很難看，在生氣的時候什麼話都說得出口，把人氣死不償命。

(中時新聞網)