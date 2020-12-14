彰化縣高一的李錫軒今天在新北富邦U18棒球邀請賽敲出生涯首轟，團隊此役共敲出14支安打，最終以10比3擊敗宜蘭縣，收下預賽2連勝。

李錫軒小時候僅參加社區棒球，後來為了加入棒球隊，從南山高中國中部轉至福營國中就讀，國二才正式接受棒球訓練，會打球又會念書的他國中時校排能排進前50名，家人也十分支持他打球，畢業後到彰藝高中就讀，一年級就扛起球隊中心打線。

彰化教練郭仲倫表示，李錫軒平常練習時就有把球打過牆，若是能夠再加強打擊技巧，未來性應該會很不錯，不過他也坦言，目前李錫軒僅能守一壘是比較受限的地方，之後也會訓練他敏捷性部分，希望能讓他加練三壘位置，對他未來也較有幫助。

棒球之路起步較慢，李錫軒坦言剛接受訓練時與其他隊友差距很大，「像是學習戰術、觀念，體能也差別人很大一截。」不過他憑藉著優異的打擊爆發力，今天敲出生涯首轟，「打出去只覺得有咬中球，能過牆又是職棒球場真的蠻驚訝的。」

(中時 )