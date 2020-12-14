苗栗縣長徐耀昌14日上午在衛生局頒獎表揚51家優良餐飲業。（謝明俊攝）

苗栗縣政府針對明年元日開放售口的美國萊豬表達反對，並要求標示清楚。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與51家優良餐飲業者一同要求清楚標示萊豬，維護縣民食安。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌14日上午在衛生局表揚縣內51家優良餐飲業者，並針對明年元旦美豬開放進口後，苗栗縣政府已完成自治條例修訂通過萊克多巴胺零檢出，徐耀昌並與縣內6大肉品商，公開宣示絕對不進口、使用萊豬，以確保縣民食品安全。

苗栗縣政府為鼓勵縣內優良餐飲業者符合「食品良好衛生規範準則（GHP）」，每年都會舉辦餐飲衛生管理分級評核，選出優良餐飲業者。今年共有59家業者參加評核，其中有36家業者獲得「優級」、「良級」則有15家，衛生局安排全部業者於14日上午齊聚衛生局，由縣長徐耀昌頒發優良證明。

徐耀昌表示，明年與食品安全最有關係的，就是元旦開始開放美國萊豬進口，苗栗縣政府堅決反對萊豬進口的立場不變，因此，苗栗縣政府已經修訂自治條例，明訂苗栗縣對萊劑要求零檢出，希望替鄉親健康把關，並呼籲全縣餐飲業者一同推動「清楚標示」才能讓縣民「安心選購」。

縣府衛生局並對縣內6大肉品商，包括台塑食品、普惠食品、喜瑞食品、寶島國際食品、鮮切原肉廠及苑裡知名垂坤食品等，進行先期調查，主要是針對廠商所銷售的肉品中，豬、牛及雞等等肉品的來源及是否含有萊劑？其中有４家廠商進口牛肉，都產自澳洲及紐西蘭２國，並無美國萊牛，也未檢出萊劑。有5家廠商使用的豬肉是國產以及英美等歐美國家，同樣都未檢出含有萊劑。

苗栗縣政府特別邀請6大肉品商齊聚衛生局，在徐耀昌的帶領下公開宣示堅決反對進口萊豬，其中並有2家廠商表明願意在產品上標示不含萊劑字樣，以具體行動捍衛食安，守護苗栗縣消費者健康，拒絕萊劑肉製品。

苗栗縣政府表揚優良餐飲業者，並宣示反萊豬。

(中時 )