大陸強大的網路企業們近年積極藉由收購進入各領域經營業務，如今官方加大對網路企業反壟斷的監督，陸國家市場監管總局14日公告，點名阿里收購銀泰、閱文收購新麗、豐巢收購中郵智遞等案件，處以人民幣（下同）50萬元的行政處罰。

大陸國家市場監管總局14日公告稱，上述三案例未依法申報違法實施集中案，其中阿里巴巴投資是阿里巴巴集團開展投資並購的主要實體，閱文是騰訊的控股子公司，豐巢網絡是順豐的關聯公司。三家企業都在業內具有較大影響力，交易涉及百貨零售、影視製作發行、快遞末端投遞服務等不同行業。

國家市場監管總局稱，線上經濟呈現出市場集中度越來越高的趨勢，市場資源加速向頭部平台集中，關於平台壟斷問題的反映和舉報日益增加，顯示線上經濟發展中存在一些競爭風險和隱患。 其中一個問題就是一些網路平台企業未依法申報經營者集中。

此外，國家市場監管總局也指出，正在依法審查廣州虎牙科技有限公司與武漢鬥魚魚樂網絡科技有限公司合併等涉及協議控制架構的經營者集中申報案件。

(工商 )