【愛傳媒簡秀枝專欄】因為自由，可以自在發展自己，留住更多的陽光、綠野與繽紛記憶。

趙秀英於12月12日下午，在台北時空藝術會場，舉辦「趙秀英愛戀非洲油畫特展」，吸引跨域人潮。

身為已故藝術家「老頑童」劉奇偉媳婦，「海洋之子」劉寧生太太，彷彿有了更多追求大千世界的機會與企圖心，無時無刻都希望留住生命中的更多豐盈與美好。

台南白河出生的趙秀英，生命中的高潮迭起，藴育出趙秀英喜愛探險的個性。她隨父母移民南非32年，走過南非、探訪祖魯王國、非洲深山岩畫、恩達貝拉族藝術村、史瓦帝尼王國（史瓦濟蘭）、賴索托邊界、辛巴威維多利亞瀑布、埃及等非洲國家，遍訪非洲原始部落，野生動物保護區，因此，彩繪非洲大地成為她的夢想，藉以展現盎然生命力！

果然，陽光普照的非洲大地，讓趙秀英的生命遇見陽光、遇見愛，她用豐富的油畫和多媒材顏料，彩繪出心中最美麗的陽光和彩虹。

值得一提的是，她曾經和先生劉寧生船長，駕著「太平公主」明代復原古帆船航跨太平洋一圈。太平公主號是艘仿明朝戰船的造型，唯俏唯妙，引發思古幽情。

她期待和計畫在未來的日子裡，仍然要帶著彩筆，一起駕著帆船航行到非洲開普敦好望角，繼續彩繪心中最美的非洲風情畫！

12日台北時空藝術會場，妝點得非常非洲，非洲音樂、非洲手工製品、南非健康養生茶，以及許多與非洲相關的名家著作。

「如何爬上南非（祖魯王國）兩千多公尺高的高山，拍下南非古老洞穴岩畫Rock Arts ；如何和非洲藝術部落（恩達貝拉族）原住民，一起欣賞他們用鳥羽毛彩繪房子與美麗的非洲圖騰；如何從非洲高山畫到世界最有名的南非開普敦好望角情緣，從非洲（祖魯公主），畫到不同的原始部落，畫出她心目中南非最迷人的（時光新樂園），都成為趙秀英分享的話題重點。

「人，因為自由，所以可以享受不同的美好時光！」趙秀英勇於追夢，更樂在其中。因為長年住在非洲，所以享受了令人無法抵擋的美麗陽光。

微冷的台北冬季午后，面對暖陽下的非洲彩繪，留下遙遠他鄕的異國風情與濃郁人情味，別具匠心。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)