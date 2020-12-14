為推廣國產豬肉，新北市長侯友宜與雲林縣長張麗善今（14）日一同到板橋「肉多多」連鎖火鍋餐廳共進午餐，力挺國產豬肉，侯友宜表示，市民健康無價，市府將嚴格落實瘦肉精零檢出，規範業者標示「不含萊克多巴胺」資訊，守護民眾安全。

侯友宜表示，因應明年元旦開放含萊克多巴胺豬肉進口，新北市日前修正「新北市食品安全衛生管理自治條例」，瘦肉精必須零檢出；此外，自明年元月起，9類餐飲業者須通過檢驗確認，並標示「不含萊克多巴胺」資訊。政府帶頭推動相關規範，業者配合勇於標示，就能讓消費者食用優質豬肉，確保安全無虞。

侯友宜和張麗善現場大啖產地雲林的國產豬肉，侯友宜說，小時候跟著父親賣豬肉，來源時常來自雲林養豬產業，品質十分優良，鼓勵民眾認清標示，選用國產豬肉，品嘗安心好滋味。

農業局表示，國產豬肉產銷過程透明、可追溯，令人安心，且產地到餐桌距離短，肉質在最佳賞味期內口感扎實、味道鮮美，鼓勵消費者明年元旦起可認明豬肉產地來源，支持新鮮美味的國產豬肉，以行動共同守護國內養豬產業。

(中時 )