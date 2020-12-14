歐盟的人權監管單位提出警告，在預測性警察事務、醫療診斷、投放廣告上使用人工智慧(AI)將存在著風險。歐盟將在明年制定相關規定，說明該技術的挑戰。

人工智慧廣泛地為執法單位所使用，人權團體認為，威權政體也可能用來進行大規模歧視性的監控。批評者擔心將違反民眾基本權利和數據隱私性。

歐盟的基本權利署(FRA)在周一出示的報告中敦促政府，對現行規定如何適用於AI提供更多指引，以確保未來的人工智慧法能夠保護基本權利。

歐盟在明年的立法程序中考慮將高風險領域，例如健康照護能源、交通運輸和部分公共領域列入涵蓋範圍。

基本權利署表示，AI規則必須尊重所有基本權利，並提供保障，包括確保人們可以修改AI的決定，企業也必須說明他們的系統如何進行AI決策。

基本權利署認為，應該對AI的潛在歧視性影響進行研究，讓歐洲可以防範該情形出現；歐盟也應該澄清數據保護規則如何地適用於AI技術。

(時報資訊)