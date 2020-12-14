豐原水岸花都葫蘆墩圳掀蓋今年是第3年，首次沒有市府設置聖誕樹。（陳淑娥攝）

台中市豐原水岸花都葫蘆墩圳掀蓋今年是第3年，首次沒有市府設置聖誕樹，最後由台中市繁榮葫蘆墩促進會理監事和顧問、會員捐款，將在豐原國小前的水岸花都設聖誕樹和布置燈飾。市議員陳清龍則不滿市府漠視豐原，表示冬至當晚將進行點燈，讓豐原也能就近欣賞聖誕樹。

陳清龍日前在市議會說，台中市水利局眼裡只有柳川和綠川，今年聖誕節活動全部投入在台中市柳川和綠川，豐原水岸花都葫蘆墩圳掀蓋今年是第3年，首次沒有市府設的聖誕樹。

台中市繁榮葫蘆墩促進會獲知後，由理監事和顧問與會員自行捐款，沒對外募款，將在豐原國小前水岸花都設聖誕樹，並布置燈牆。陳清龍表示，豐原國小前的聖誕樹將在21日、冬至晚上點燈，讓豐原人也能就近欣賞聖誕樹，感受聖誕節歡樂氣氛 。

台中市觀旅局指出，豐原葫蘆墩公園於元宵節期間均會進行燈組布置，僅去年因世界花卉博覽會停辦，明年市府將集結豐原區公所、水利局、建設局、觀旅局等相關機關資源，共同於葫蘆墩公園布燈，讓舊縣區民眾可就近賞燈，和家人團圓感受元宵佳節歡氣氛。

(中時 )