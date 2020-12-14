台中市北區富士康廣告集團總公司，1年多前接手金鑛咖啡經營權，期間遇到新冠肺炎疫情生意受衝擊，疑面臨生意成本與資金周轉壓力，咖啡門市暫歇業，總公司員工亦延遲給薪或未發全薪，公司表示屆時會開記者會對外說明。

員工指出，總公司行政單位員工目前仍正常上班，但旗下咖啡門市包括，大里、潭子、東海等店暫時歇業，總部有積極處理員工薪資部分，因為有些人還有家庭要養，所以不至於積欠員工薪資。

據了解，富士康廣告集團去年底接手「金鑛咖啡」經營權，創立全新品牌為「士達衛ITS DAVID」，全國共11家咖啡門市，其中台中就有3家門市。

富士康廣告集團發出聲明指出，受到新冠肺炎疫情影響，經營狀況不如預期，嚴重影響財務狀況，即日起將暫停士達衛咖啡所有門市營業，進行內部財務重整，將盡最大努力盡快完成處分資產，之後將以員工權益為優先解決問題。

(中時 )