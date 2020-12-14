中天新聞52台遭NCC不予換照，12月11日是最後播出，倒數42小時不斷電告別活動收視結果出爐，11日中天新聞於所有新聞頻道的4歲以上、25-49歲、30-54歲3個收視族群排行榜，都拿下第1名，4歲以上所有有線電視頻道也是第一，收視成績相當亮眼。

根據AC尼爾森收視報告，11日中天新聞4歲以上之收視率高達0.66，從凌晨02：00開始到24：00，接觸總人數達346.2萬人，當天收視最高點是2.53，收看人數55.5萬人，落在23時59分播出的頻道最後倒數實況報導，中天新聞網路直播，在12月11日最後半小時在線人數一直維持6萬以上，是各家網路新聞直播最高，且持續上升，00點00分瞬間在線人數更是衝破11萬人；另一個加場直播，由主播王乃伃直擊中天52台最後一夜，線上觀看人數最高也達3萬多，更在直播結束後馬上登上「發燒影片第一名」，到14日中午為止仍在發燒榜上，累積觀看次數近58萬。

中天52台告別日收視亮眼榮登三冠王。(中天新聞台提供)

收視反映閱聽民眾心聲，中天新聞52台已經正式於12月12日零時「準點」黑畫面告別有線頻道，正式跨入新媒體YouTube時代繼續監督政府。轉戰YouTube頻道的中天新聞浴火重生，持續帶給觀眾最專業最即時的新聞內容，主播也會拿著平板，隨時看網友留言即時互動播報，令人耳目一新的播報方式大受好評。

中天電視YouTube頻道訂閱人數已經於13日上午8點20分衝破200萬，14日上午最新訂閱人數已超過212萬人。主播劉盈秀也信守與網友的承諾，在直播節目中大跳螃蟹舞，還獻唱〈感恩的心〉謝謝網友們一路支持相伴，並且不忘大聲呼籲大家訂閱、按讚、分享中天電視YouTube頻道，力拚在2020年底之前達到250萬訂閱數，中天新聞堅持呈現台灣社會多元聲音，敬請持續鎖定。

劉盈秀主播大跳螃蟹舞。(中天新聞台提供)

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