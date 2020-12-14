預拌車跨越2車道迴轉 騎士剎車不及撞上慘死輪下

騎士剎車不及撞上迴轉的預拌車慘死輪下。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

騎士剎車不及撞上迴轉的預拌車慘死輪下。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

騎士剎車不及撞上迴轉的預拌車慘死輪下。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

27歲林姓男子駕駛預拌混泥土車14日行經萬壽路時，欲從南下車道轉往北上車道旁的工地，從路肩跨越2車道迴轉，孰料行駛在內線車道的39歲張姓機車騎士，發現時已來不及，當場撞上預拌混泥土車，還一路被拖往北上車道，緊急送醫仍宣告不治，林男酒測值為0，訊後被依過失致死罪嫌送辦。

林姓男子駕駛預拌混泥土車從台北南下往桃園方向行駛，準備前往龜山區萬壽路2段北上方向的一處工地卸貨，14日近中午行經龜山區萬壽路2段255號前，停靠在路肩，準備從距工地路口約200公尺旁的一處安全島缺口迴轉。

孰料林男從路肩跨越2車道迴轉時，同向張姓機車沿著內側車道疾駛，發現預拌車迴轉時，緊急剎車已來不及，當場撞上預拌車左側車身，連人帶車被帶往北上車道，現場血跡斑斑，並留下長長剎車痕，機車零件也噴飛散落一地。

消防員獲報緊急將張男送醫急救，但到院前已失去生命跡象，最終仍因傷重宣告不治，龜山警方表示，林男酒測值為0，該路口並未禁止迴轉，內側車道也未禁行機車，肇事原因正由警方釐清，警方呼籲駕駛人駕駛車輛迴轉時，應注意後方車輛動態，避免類似情形發生。

(中時 )