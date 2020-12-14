太魯閣國家公園管理處將進行中橫公路舊道禪光寺至新長春橋路段，施作防落石棚工程，延長封閉至31日。（太管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮山區連日陰雨綿綿，又接連發生有感地震，落石砸車事件頻傳，公路總局針對易落石路段已辦理相關防護工程規劃，太魯閣國家公園管理處則將進行中橫公路舊道禪光寺至新長春橋路段，施作防落石棚工程，並延長封閉至31日，加強維護遊客安全。

本月10日、12日，太魯閣內、中橫公路176.5公里處流芳橋附近及175.4公里新的燕子口隧道西端約50公尺處，分別發生2起落石砸車意外，造成3輛自小客車玻璃碎裂，甚至還有1名女子臉部不幸遭玻璃割傷。

公路總局太魯閣工務段表示，落石路段目前已委託專業技術顧問辦理相關防護工程規畫設計，未來不排除新建明隧道或其他型式防護設施，確保用路人安全。

太管處則在中橫公路舊道禪光寺至新長春橋間路段正進行搭建防落石棚工程，加強落石防護，因工程施作需要，即日起至12月31日，中橫舊道舊長春橋西端至新長春橋間將暫時封閉。

太管處指出，封閉期間，人車仍可從中橫公路舊道西端進入長春祠觀景臺，民眾賞景後須原路折返；另因中橫主線長春隧道西口路幅有限，欲離開長春祠景區的乙類以上大客車，禁止右轉進入中橫公路。若工程如提前完工，會提前解除管制措施，若因天候影響，延長或改變施工期限，將另行公布。

因陡峭岩坡因長年風化，加上連續多日山區陰雨綿綿，雨水滲透進岩層後造成磨擦力變弱，雨後放晴中午及下午易出現落石，加上近日花蓮發生有感地震，增添山區公路危險性，公路總局太魯閣工務段建議民眾最近避開行駛山區公路，隨時注意路況訊息。

(中時 )