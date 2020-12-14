一名80歲的老伯伯因喘不過氣到醫院急診，到院檢查血壓只有60，心跳非常快，醫生判定是高度致命的心律不整，但老伯伯卻拒絕留院做進一步治療，且不斷以手指比「1」表示要回家，醫生了解情況後，忍不住泛淚。

談話性節目《媽媽好神》於2日播出的節目中，邀請急診科醫師魏智偉分享案例，他表示，日前有位高齡80歲的榮民伯伯，到急診室時已是非常喘的狀態，經檢查後，發現血壓僅60，心跳則飆到每分鐘200次，且直冒冷汗，整個人非常躁動，醫生判定這是「致命的心律不整」，當下一定要趕快處理，否則有生命危險。

魏智偉表示，老伯伯卻遲遲不肯留院做進一步治療，由於伯伯喘到無法正常說話，只是用手勢不停比著「1」，在場的所有醫生也不明白其中的意思，只能不斷地勸說伯伯「治療好才能返家」，伯伯拗不過，只好答應接受電擊整流，心跳隨即恢復正常，正當醫生要準備替他辦理住院手續時，卻發現伯伯急著找鞋要返家。

魏智偉說，深入了解後才得知，原來伯伯手勢的「1」是「只能出門1個小時」。伯伯表示妻子中風，每天午睡只有1個小時，伯伯怕妻子睡醒後，找不到他會很緊張，伯伯透露，兩人沒有孩子，雖然已不舒服很長一段時間，但直到喘到支撐不住了，才趕快趁妻子入睡後就醫。

魏智偉認為，照伯伯當下的身體狀況，再回家恐怕會有危險，因此協助聯絡里長、社工幫忙照護老伯在家中的妻子，並馬上給予伯伯治療，而現場的醫生們也被伯伯的真情給感動。

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(中時新聞網)