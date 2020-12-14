大社工業區即將降編為乙種工業用地，恐影響2500位員工、上中下游15萬名相關就業人口，大社降編勞工自救會14日宣告成立。（林宏聰攝）

環保與經濟發展持續拉鋸！大社工業區即將降編為乙種工業用地，恐影響2500位員工、上中下游15萬名相關就業人口，大社降編勞工自救會14日宣告成立，預告上街頭爭生存權，若政府不聽，不排除發動更大規模抗爭。

高雄大社工業區落成於1975年，占地約109公頃，廠商均為石化業中下游，與中油高雄煉油廠形成台灣第一個完整石化業聚落，年產值近千億，1993年因環保抗爭，當時經濟部長江丙坤承諾將大社工業區配合中油五輕遷移，之後決定在2018年從原有特種工業區降編為乙種。

然而多年來，政府與環團、居民、廠商遲遲未達成共識，工業區廠商、勞工14日正式成立「大社降編勞工自救會」，包括中油、台塑等30多家石化企業的公會理事長到齊力挺，強調石化業面臨困境，今天再不自救爭生存，明天就會失去工作權。

前中油石化事業部執行長吳義芳坦言，時代趨勢下，大社工業區不僅面臨降編，未來甚至被解編除役，但他提醒，工安環保有賴設備、技術、管理機制、教育訓練，若降編為乙種，產業失去發展願景，失去優秀人才與廠商投資，「對大社工業區絕對是工安、環保的災難」。

反降編自救會會長、國喬石化產業工會理事長孫學山表示，降編等同關廠，石化相關產業約10萬人受影響，若台灣自己不能生產，供應鏈斷鍊，每年要多花600億進口原料，「成立自救會心情是沉痛的，因為我們不是要公園、要綠地，只求有一口飯吃」。

新高市產業總工會理事長何政家強調，市府雖說降編後仍可維持原本運作，但一旦降編，等於從合法申請的廠區走向非法，若民眾、環保團體要求關廠，市府如何回應？他呼籲市府別搞灰色地帶，應明確保障大社工業區工作權。

高雄科技大學化材系教授何宗漢則指出，大社工業區為地方繁榮貢獻良多，基於環保，他不反對降編，只是希望循序漸進，先降為甲種工業區，讓廠商繼續營運，等政府輔導覓地遷廠，再降為乙種工業區，如此才能保障員工工作權及社區發展。

現身力挺的前新高市產業總工會副理事長林進源預告，自救會已預定18日到高雄市議會表達心聲，26日走上街頭、到市府遊行抗爭，「第一場活動我們行動保守，第二場會更強烈，讓地方、中央政府聽到我們的聲音！」

(中時 )