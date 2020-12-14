三峽近期入選「經典小鎮3.0」，交通部長林佳龍今與立法院交通委員會到新北市三峽祖師廟考察，交通部觀光局也已簡報提出整合行銷規畫，將透過數位通路宣傳，再結合三峽整治成果搭配自行車環境，發揮觀光效益。不過，不少在地議員紛紛提出停車場、高速公路等在地交通問題，擔憂觀光人潮增多，當地交通恐會塞爆。

交通部觀光局今年從全台選出30個經典小鎮，三峽因擁有美麗山河景觀、歷史人文廟宇和蜜香紅茶等知名農特產，成功脫穎而出。觀光局表示，未來將透過知名部落客專欄、小鎮漫遊網站粉絲團等方式為三峽宣傳，由於明年是自行車旅遊年，後續會搭配三峽河整治成果結合周邊自行車環境、設備，打造出三峽觀光圈。

新北市議員廖宜琨、林銘仁、蘇泓欽、彭成龍也到場聆聽簡報，他們皆對三峽交通路網感到憂心。廖宜堒表示，帶動觀光效益很重要，但要如何舒緩三峽的交通車流也是重點，長福橋附近每到假日遊覽車都會塞滿中華路、中山路、文化街，希望早日建設長福停車場，以免在地交通問題惡化。蘇泓欽表示，行經三峽、鶯歌高速公路匝道一定會塞車，希望樹林交流道能興建南下匝道，也多鼓勵民眾乘坐大眾交通工具，舒緩車流。

林佳龍表示，中央一定會針對三鶯各項設施檢討、支援、盤點，並加以整合，交通絕對是影響觀光的重要因素，這次交委會來三峽考察，就是來看地方的需求，之後會將當地意見帶回整理，幫忙協助聯外道路、停車場等設施興建，協調相關部會單位解決，讓三峽小鎮能更深入作為國民旅遊。

(中時 )