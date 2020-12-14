本土風電廠商臺英風電 (CWind Taiwan) 宣布展開離岸風電御風計畫，將贊助100名大學生及地方漁會成員參與風電課程，透過國際風能組織GWO認證的課程模組，體驗海上風場的工作環境，同時建立對風電產業的認識。

臺英風電十二月初起，與臺灣風能訓練股份有限公司合作，共舉辦五梯次御風計畫體驗課程，受到大學、科大、技術學院及地方漁會熱烈反應。課程結合產業概 況介紹及實務操作，學員在講師的帶領下，將學會攀爬21公尺塔柱的高空作業技巧，並在3公尺深的模擬泳池演練海上求生。結訓的學員表示:「課程很扎實，且能幫助自己評估是否適合這個產業，未來加入後正式受訓也可以比較快適應」。

臺英風電隸屬於國際海洋集團，作為最早投入風電產業的台灣廠商之一，積極吸引台灣年輕人才加入團隊。在產業初期設立風能訓練中心，藉此優勢提供莘莘學子更貼近產業現況的實作課程。近年來，臺英風電已逐步培育不同領域的台灣人才，包含工作船員、風電工程技師、測量技師等。

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