台北市報關商業同業公會理事長高振明，上月30日遭人毆打，警方14日逮捕吳姓嫌犯等4人，但吳等人供詞避重就輕，聲稱是路上看不順眼，臨時起意，但警方研判4人持鋁棒攻擊頭部，極可能是受人指使，躲藏期間已經串通好供詞，警方正全力追查幕後主使者。

高遭擊後，回想過去未與人結怨，只有一件事，關於倉儲業、報關業之間的流程，他居中協調，懷疑是因此擋人財路，招致另一派人馬心有怨恨，教唆小弟動手教訓他。

上月30日晚間7點多，高獨自搭車從桃園機場返回台北，在松江路下車徒步回辦公室取車，突然遭人持鋁棒毆打，另1人持手機錄影，他倒地後高聲呼救，嫌犯隨即逃逸無蹤，送醫後，高頭部骨折、牙齒斷裂，並無生命危險。

警方14日在大安區、信義區等處分別逮捕主嫌20歲吳男、21歲藍姓、22歲朱姓、20歲黃男，4人均否認與報關業務有關，並稱是路上互看不順眼，否認幕後有人指使，警方認為4人均攻擊頭部，極可能導致死亡的結果，不排除以殺人未遂罪移送檢方複訊。

(中時 )