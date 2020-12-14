台中捷運綠線列車因連結器軸心斷裂而暫停試營運，通車日期也延宕，北捷前後2次提出的故障原因及改善報告都被退回，台中市長盧秀燕也就此致電台北市長柯文哲，表達不滿。對此，媒體詢問柯文哲對捷運局提出的報告滿意嗎？柯文哲回應，現在要知道斷掉的原因，川崎委任給下面的子公司處理，最後由川崎公司負責川崎公司就要處理。

北捷局14日也發布新聞稿向台中市民致歉，承諾將全力要求廠商改善，將盡速成立由專家學者組成審查委員會，釐清相關疑義，以昭公信；後續的改善時程須再進一步確認，將以營運安全為最高原則，早日通車營運，以對社會大眾有所交代。

媒體詢問針對捷運局提出的報告是否滿意，柯文哲回答，針對技術問題沒有完全說明，有要求北市府捷運工程局，提出委員名單，另外請台中市提出檢查委員會，現在知道是斷掉，但斷掉的原因要說明，川崎下面子公司處理，最後是川崎公司負責川崎公司就要處理。

針對台中市議會要求柯文哲及交通部長林佳龍到台中報告，柯文哲說，「會由捷運工程局長去」；媒體追問，關於台中市長盧秀燕要求北市府賠償，柯則表示，「就算求償也是代位求償，現在這個案子看起來19日無法正式通車，到底要拖多久，該求償就求償。」

(中時 )