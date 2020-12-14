看準年末旅遊熱潮，小米台灣攜手文創設計飯店龍頭之一的「承億文旅」，跨界推出期間限定「小米智慧主題房」，將承億文旅以藝文創意打造的特色房型，結合近30款的小米智慧家電與裝置，透過異業結合，搶攻這一波國旅商機大爆發。

日前小米甫推出小米智慧顯示器65型，完整了智慧家庭的最大一塊拼圖，為了讓廣大用戶體驗到完整智慧家庭所帶來的美好生活，小米首度跨界與連鎖型設計旅館合作，攜手全台擁有6間分館的文創設計飯店龍頭「承億文旅」，打造期間限定「小米智慧主題房」。

「承億文旅」自2011年推出第一家飯店至今，在台灣北部、中部、南部與東部共有6間主題各異的設計旅館，包含嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、嘉義桃城茶樣子、花蓮山知道，及墾丁雅客小半島，看準未來旅遊的趨勢是體驗當地與特色文化，因此，均以「文化創意與美學藝術」融入飯店設計。

瞄準因為疫情帶動的國旅大爆發，小米攜手「承億文旅」，該異業結合可以說是小米登台以來首度和國內飯店業者合作，期望藉此帶來更多嘗鮮的住宿客群，為雙方帶動雙贏。

(時報資訊)