權王休憩、外資連4賣，收低險守14200關。台股集中市場今日在晶圓雙雄調節賣壓湧現之下，指數開低22.77點，並引爆晶心科(6533)等漲多賣壓，多頭一度被逼出14200關、退至14182.25點，所幸面板雙虎協航運、鋼鐵類股積極抗空，加上南電(8046)、大同(2371)等個股強勢助攻，有效牽制空頭肆虐坐大，整場多空在14200城門前激戰，終場大盤收14211.05點，下跌50.64點，日K連三黑，5日線已失守第三天，總成交值驟減至2323.84億元。今日外資進入第四日賣超、賣超37.8042億元，投信買超2.4663億元，自營商賣超22.3334億元，三大法人賣超57.67億元。統計12月以來，外資累計賣超129.3億元，今年以來賣超6088.41億元。

盤面上，港口壅塞、貨櫃短缺推升運價狂飆，航運業者本波強勁動能將連貫到農曆年，2021年全年又有合約價上升助威，外資將長榮(2603)推測合理股價升至35元，長榮今日人氣不墜，持續衝出逾33萬張大量，股價收漲8.47%、為29.45元，並激勵陽明(2609)飆上漲停、四維航(5608)跟漲逾8%、台驊投控(2636)漲7.25%，其餘新興(2605)、華航(2610)、萬海(2615)也攜手漲逾4.5%，拉抬航運類指大漲4.34%，奪下今日類股漲幅王，並成為今日抗空主帥。鋼鐵下游需求下半年急升，鋼市在第四季出現反轉，而原物料也因中國經濟復甦，帶動國際鐵礦砂、煤價走高，整體鋼市漲聲響起，中鋼(2002)宣布力拚產能，市場看好下游鋼廠將受惠得利，今日鋼鐵大軍士氣高昂，主帥中鋼(2002)收漲2.92%、為24.65元，海光(2038)、威致(2028)高掛漲停，中鴻(2014)漲4%、為14.3元，彰源(2030)、燁興(2007)也攜手跟漲逾4.5%，拉抬鋼鐵類指盤中一度飆升逾2.5%，表現優於大盤。MOSFET廠明年漲價勢在必行，MOSFET族群今日量價齊昂，富鼎(8261)、大中(6435)盤初即亮漲停並一路鎖死，杰力(5299)數度漲停、成交量突破萬張，終場收130元，尼克森成交量同樣暴衝至1.2萬餘張，股價雖遭壓尾盤，但仍收高3.1%。緯創(3231)印度南部廠房12日發生暴動，儘管緯創表示產線及倉庫未受破壞、暴動人員也非員工，但傳聞損失高達43.7億盧比(約16.7億台幣)，大批代工的iPhone成品被偷走，今日帶量收低1.74%、為31.05元。耳機相關產品廠安普新(6743)今上市掛牌，新客戶訂單可望自明年開始大量出貨，明年營收成長看俏，今日盤中漲幅最高達28%，終場收漲20%、為120元。

分析師指出，台股短線急漲，技術面乖離率過大，且融資大增，投信被軋空手高檔轉買，內資資金進場下，外資反向由買轉賣，期貨部位為2015年來罕見首度轉為空方部位，依照以往經驗，短線台股將進入整理。另外，分析師表示，進入2020年尾聲，投顧圈紛紛將目光望向2021年，多數認為傳產族群因基期低，成長幅度可期，與電子族群將各據山頭，成輪動態勢，從本季至2021年首季多數傳產次族群的獲利年增可望暴衝，最強以塑膠、橡膠、鋼鐵等原物料族群為主，航運的貨櫃與散裝及汽車族群等亦可留意。

(時報資訊)