房屋公設比多年來屢有爭議，內政部長花敬群今日於立院內政委員會被問到此事時表示，有些虛坪離譜，會檢討，但請尊重專業，綠委高嘉瑜當場回嗆「是尊重建商還是尊重專業」，花敬群不滿回應「這樣講又扭曲了，這非常不可取。」

花敬群指出，有些建案的公共管理區域，或許不需要那麼多空間，但給了建商就蓋了，這部分是應該檢討。但逃生、避難樓梯等等，這個是必要的。

高嘉瑜說，法規已針對逃生避難消防設施，給建商免計容積了，建商還計入公設要民眾買單，還有一些車位到底計不計公設，都要有明確規範，推實坪制就是要減少這類公設灌水亂象。

高嘉瑜表示，若內政部不願意推，至少要在建案銷售廣告上要求註明房子的實坪面積，實價登錄網站上，也希望揭露實坪單價。

花敬群回應，實坪虛坪並非法律專有名詞，因此不太可能要求任何人去揭露。高嘉瑜指出，但主建物的居住空間是多大，這是大家可以知道的，花敬群說，這是我們可以做的，我們也一直在做。

高嘉瑜表示，民眾在買房時，往往被浮濫公設灌水，導致搞不清楚附屬建物、公設怎麼算，內政部也都不管，才會造成亂象，內政部要硬起來管管建商。花敬群指出，所有的買賣移轉，規定都一定要有不動產說明書，說明所有細節。

高嘉瑜說，必須要在銷售廣告上就得揭露，才能遏止建商在浮濫的廣告下，讓民眾知道到底公設佔多少。花敬群說，從未反對過廣告上去要求揭露。

高嘉瑜表示，內政部應該主動要求，因為沒有建商會主動揭露，都希望越模糊越好。花敬群說，一直以來都強調要透過資訊揭露降低疑慮，但這件事不叫實坪制，叫資訊揭露。

高嘉瑜認為，這就是實坪制的第一步，現在全世界只有台灣公設要計價，對台灣人不公平。花敬群說，沒有計價不計價，這是錯誤論點，若沒有計價誰來管？不該去扭曲他的說法。

花敬群說，該做的都已在做，但請立委聽我們的專業分析，別再用個人認為的路徑，若錯誤的引導，對社會的危害更嚴重。

高嘉瑜表示，至少內政部要針對虛坪、離譜、公設灌水的現象趕快處理。花敬群回應，該做的都會做，但要聽得進別人的意見，別一直建立在自己的想法裡面，把議題導向錯誤方向。

(中時 )