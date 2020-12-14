2020受疫情衝擊最嚴重的當屬觀光旅遊業，根據UNWTO、WTTC（世界旅遊議會）及IATA（國際民航組織）等觀光組織評估，國際旅遊要復原到2019年水準可能需要2.5至4年甚至更久。觀光旅遊業相關從業人員也紛紛重新思考職涯並另謀出入，信義房屋人資部指出，今年自觀光旅遊、航空相關產業轉職加入的業務同仁，人數較去年增加2倍，而且因為原本的服務特質，表現都相當優異。

信義房屋人資部發現，觀光旅遊、航空相關產業人才，因「樂於與人接觸」、「有溫度的服務」以及「快速的反應能力」等三項特點，轉職房仲業適應快速，只需加強在「房市領域」與「商圈特性」的部份，即可成為房仲即戰力，而這部份信義房屋有完整的教育訓練以及師徒制，職涯轉換無縫接軌，同時保障前六個月五萬薪，不怕轉職薪資空窗期，先天條件加上後天完整訓練，讓信義房屋成為不少觀光旅遊、航空相關產業轉職人才首選。

曾任空姐的凌湘婷現為信義房屋八德廣豐店最亮眼的新人。(圖/信義房屋提供)

信義房屋八德廣豐店凌湘婷，今年剛從人人稱羨的空姐轉職為房仲，就是最好的例子，她說疫情開始後航班明顯變少，不只薪資受影響，航空公司的前景也不明朗，而想買房子的她希望能工作同時累積更多不動產專業知識，因而選擇直營房仲品牌信義房屋。凌湘婷表示，進入信義房屋後，客戶、管理員或社區鄰居都認為她很有親和力，讓她更容易與人拉近距離，她認為空姐跟房仲都需要靈活快速的反應力，空姐服務的客戶量雖龐大，但也止於一次性，房仲則是著重深度服務，能幫每一位客戶圓夢讓她感到非常有成就感！

曾在澳洲當導遊的信義房屋南港園區店專案經理謝承翰是2019年南港區業績TOP1。(圖/信義房屋提供)

南港園區店專案經理謝承翰，則是觀光旅遊業轉職信義房屋最成功的案例之一，有著豐富的旅遊業經歷，曾飛到澳洲凱恩斯當雙語導遊及廚師；服務過世界各地客戶的他回國後便加入信義房屋，謝承翰表示，導遊要照顧團中的每一位團員，可以藉由細心的觀察，早一步幫顧客做一些超乎他預期的服務創造感動，憑藉著旅遊業所累積的客製化服務態度，到職一年間就拿下單月TOP1以及2019年南港汐止業務區年度業績第一名。

相對於觀光與旅遊業，今年初房市雖受疫情干擾有所震盪，但國內控制得當，加上降息後房市快速回穩量增，帶動過去幾年的剛性需求逐漸回籠，第三季較往年熱絡，第四季也可望穩定維持交易量，信義房屋表示2021年全台將有更進一步的展店計畫，歡迎所有勇於挑戰的有志青年加入信義房屋的行列。

(中時新聞網)