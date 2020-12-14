有網友近日在臉書PO出一段影片，影片中拍攝一處多人走過的階梯，令人意外的是，短短24秒的影片竟拍到連續6人在該處絆倒或踉蹌，差點摔個狗吃屎，最神奇的是，幾乎都摔在樓梯的「第7階」，影片曝光後引起眾人討論，原PO還笑稱是「被詛咒的階梯」。

短短24秒的影片竟拍到連續6人在該處被樓梯絆倒或踉蹌。(圖/截自臉書)

原PO昨(13)日在臉書分享這段影片，寫道「被詛咒的階梯」，經過剪接的影片才短短24秒，不過可以明顯看出，有不少民眾在跨過階梯時被絆了一下，甚至因此摔跤，而且大人和小孩都有，引起眾人熱議，紛紛回應「怎麼大家都在這個階梯差點跌倒」、「百慕達三角梯」、「超好笑」、「可怕樓梯」。

事後了解，原來這處階梯是位於國立彰化師範大學寶山校區，一共8階樓梯，由於其中幾階有明顯的高低差，有的13公分、有的15公分，絆倒最多人的則是在第7階，高度達20公分，因此許多人就算沒有邊走路邊滑手機，照樣差點跌倒。

至於為何階梯會有如此高低落差？根據校方表示，這處階梯已經有二、三十年的歷史，由於階梯底部的樹根隆起，經年累月造成階梯高矮不齊，並沒有如外界所說的「被詛咒」那麼可怕，將請廠商即刻處理，以免發生意外。

(中時新聞網)