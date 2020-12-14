樹德科大流行設計系第20屆「20 X廿 THE20th」畢業成果展14日彩排，參展學生合影。（林瑞益攝）

樹德科大流行設計系第20屆「20 X廿 THE20th」畢業成果展14日彩排，因應新冠肺炎疫情嚴重，學生將疫情元素融入作品，推出《行瘟大士Pandemic Inc.》作品，希望疫情趕快過去。

此次成果展演由系主任陳鴻仁、行政總監陳冠伶、創意總監鄭秋月，以及全系專兼任教師帶領百餘名大四生，呈現14組作品動態走秀、12組靜態作品，以及7組論文，驗證大學4年在服飾、織品、飾品、髮妝四大領域的學習成果。

記者會上以動態走秀方式，呈現《行瘟大士Pandemic Inc.》、《吾虎La Tigre》《全球性警報-W Energy Overload》、《追殺派莫希KILLING PRIVACY》等6組作品，以及《紀逝嘉年華 Day of the dead》、《芙蘿拉Flora》等3組靜態作品，作品皆大膽、前衛。

《行瘟大士Pandemic Inc.》由柯富騰、陳心妤、林育暄、許雅瑄、侯姵綾共同設計。設計理念乃將台灣民間信仰中的瘟王意象，結合道教常用之色彩及圖騰元素，意在警醒眾生不該狂妄自大，藐視大自然。

(中時 )