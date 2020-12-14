軍情局退役上校張超然、周天慈、第五處前少將處長岳志忠3人，遭調查局懷疑被大陸國安部吸收後，拉攏昔日同袍赴陸，岳並交付祕密文件給陸方，3名「祖父級共諜」疑受陸方機票、食宿全程招待。台北地檢署依《國家情報工作法》、《國家安全法》罪嫌聲押張超然獲准。北檢因張的羈押期限將至，今向台北地院聲請延押2個月，北院預計本周內開庭審理。

調查局自2013年監聽本案，今年7月決定收網，並於10月20日搜索、約談3人到案。調查局懷疑，張、周2人利用軍情局退休人員每月定期聚會「月月會」，以邀約旅遊名義引介軍情局退役傅姓、王姓上校赴陸與大陸國安人員見面，其中，王是前軍情局長薛石民辦公室主任；但傅、王未被吸收。

2016至2018年，張、周邀岳赴陸，因岳曾任五處處長，掌管台灣和外島吸收台商及陸生對大陸滲透工作，成為拉攏對象，監聽發現周在電話中請岳「帶禮物」赴陸，懷疑禮物是密件暗語。總計岳自行前往、與妻子同赴陸共7次；張2次、周1次。另岳男兒子也是軍情局退役，也曾赴陸，但與張、周無關；至於3人是否收受金錢餽贈，將再追查。

據悉，3人否認是共諜，岳、周將赴陸一事全推給張，辯稱是在大陸巧遇張，才與張聯絡。張則避重就輕，反覆描述他是「台灣第一個特務」，細數當年情報員「功勞」，包括曾在1989年「六四學運」赴陸滲透情節。

檢調發現，張與另2人供詞落差極大，也與監聽內容不符，張竟稱「情報員說法本來就是『8分真，2分假』」，北檢訊後聲押張，另諭令岳、周2人各以15萬元交保。

北院認為，張涉犯情工法「交付洩漏情報人員身分」、國安法「發展組織罪」等罪，恐面臨最重10年刑責，其退休後月入10萬多元，多次赴陸，與親友合資在陸從事種植檳榔生意，具資力及人脈，有逃亡之虞等，10月21日裁准羈押禁見。

北檢考量張的羈押期限將於本月21日期滿，但因案情、金流仍有待調查，張有繼續羈押必要性，因此決定向北院聲請延押。

(中時 )