蔡英文總統宣示，明年要在全國興建1.5萬戶社會住宅，台北市長柯文哲昨嗆「她是規畫不是蓋」，並唱衰「當然不可能」，不過對此，內政部次長花敬群今也反嗆柯文哲，「不樂見中央好的政策，被地方首長污衊。」柯文哲今日出席南港轉運站BOT案簽約記者會回應，「中央明年有幾戶要開工，要不要先畫押？」

針對花敬群說，「不樂見中央好的政策，被地方首長污衊。」柯文哲回嗆，只問一句，「明年中央的社宅要開工幾戶？要不要先畫押」，柯說，「明年中央的社宅要開工幾戶，請你畫押。」

(中時 )