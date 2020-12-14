中天新聞台換照遭NCC（國家通訊傳播委員會）否決後，執照已於12月12日到期，中天新聞也自有線電視第52頻道消失，轉戰新媒體。不過，NCC11日卻在臉書發文，引述美國法條，似暗示中天就算在網路播放，依然有法可管，引發外界批評。NCC於12日中午滅火坦言發言不慎，未來會更謹慎。但依《中時新聞網》起網路投票結果，網友一面倒，表示擔心未來網路言論受管制。投票結果一面倒。

針對該議題，中時新聞網發起網路投票，以「中天新聞台被關後，你是否擔心網路言論將受管制？」為題，徵詢網友對該議題的想法；共有4,228位網友參與投票，其中有4,069人表達對未來網路言論自由的擔憂，占總投票數的96.24%；而有148人認為不用擔心，占總投票數的3.5%；另外有11人對該議題表示沒有意見。

投票結果。

投票結果顯示，絕大多數的網友認為民進黨政府在關閉中天新聞台後，將把矛頭轉向網路言論，並且對其表達出濃厚的擔憂；今(14)日更傳出網路論壇PTT八卦版版主發出公告，禁止網友對「蘇貞昌買漫畫打統編」議題進行討論，使得網路言論恐被管制的質疑聲四起，引發網友不滿。

(中時新聞網)