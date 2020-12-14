交通部先前祭出500億元航空紓困貸款，但新冠疫情仍不見好轉，邊境持續管制中，影響航空與機場相關業者，交通部再度向行政院爭取250億元，替直接受影響的航空及機場相關產業紓困，爭取延續到明年上半年。

交通部長林佳龍今日透露，航空業250億元補助，以融資貸款為主，已跟行政院提案，因疫情持續影響至明年，希望再次超前部署；以受疫情直接衝擊，特別是邊境管制影響的產業，給予更大支持，是交通部針對相關機場業者及航空觀光業，特定在機場受影響為主，爭取延續到明年上半年，正在辦理中。

由於交通部不斷紓困，經費有無著落？林佳龍說，交通部有一些基金，還包括跨部會先前的紓困預算可做調整，先前並非每項科目的預算都用完，希望跨部會協調合作，有些跟經濟部或勞動部在協調，有些透過交通部所屬的基金，在融資貸款方面只是信用擔保，至於業者的薪資補貼已告一段落，正協調用其他方式，以人才培訓專案性來處裡，目前聚焦少數特定受國境管制直接影響的業者。

林佳龍說，所謂融資250億元相對要支持的是部分利息補貼，或是利息由業者負擔，具體設計還在跟行政院提案中。

(中時 )