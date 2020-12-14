美國總統川普日前接受福斯新聞專訪時，被問及會否出席拜登的就職典禮，他秒回「我不想談論這件事」，他後續強調自己獲得了歷史性票數，這樣的回應引發關注，遭網友譏諷是「懦夫」、「鬧脾氣的屁孩」，不過更多網友冷回應，「現在還有人在意他要不要出席嗎？」

綜合福斯新聞（Fox News）、美國《國會山莊報》（The Hill）報導，美國選舉人團即將在當地時間14日投票確認拜登勝選，先前傳出川普不願出席拜登就職典禮，在昨（13）日播出的福斯新聞節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）專訪中，川普被問及會否出席明年1月拜登的就職典禮時，川普不願正面回應，秒回答「我不想談這事」。

他接著強調自己囊括的破紀錄選票：「我想談的是這個，我們做得很棒，我拿到的選票超過歷史上任何一位總統，7,500萬票，遠超過歐巴馬，比任何人還多，然後他們說我們輸了選舉，我們沒輸。」

談到聯邦最高法院駁回德州試圖翻盤四大搖擺州的訴訟時，川普強調手上還有牌，「還沒結束，我們將繼續向前，我們在地方還有很多訴訟。」

川普重申這是一次「受操縱的大選」，強調自己在喬治亞州、賓州、威斯康辛州大贏，「我們贏很大。」

他還「擔心」美國將有一個「不合法的總統」，「一個輸掉選舉的總統，而且輸得很慘」，他聲稱美國現在看起來就像「第三世界國家」。

Trump says this without a shred of irony: "I worry about the country having an illegitimate president. That's what I worry about. A president that lost and lost badly. This wasn't, like, a close election." pic.twitter.com/vFD5HN2ZDR — Aaron Rupar (@atrupar) December 13, 2020

針對川普不願正面回應是否出席拜登的就職典禮，網友嘲諷他是「懦夫」、「鬧脾氣的屁孩」。

I love how when #Trump is asked if he would attend the inauguration, and like a petulant child he responds with “I don’t want to talk about that.” pic.twitter.com/HTbFCTyRpF — Jenny Smith (@LawlessJenny) December 14, 2020

不過更多網友冷冷回應，「還有人在意他要出席嗎」、「根本沒人在意他要不要出席」，還有網友真心希望川普不要出席，認為他的出現只會轉移焦點，「沒人希望他在那，他只會奪走整場秀的光彩。」

That’s cause he’s a man baby and everyone needs to realize and not give a damn. Who cares if he attends? Do we really? — KM (@KM20354706) December 13, 2020

Nobody wants him there. He will try to steal the show. — de (@spratleydenise) December 13, 2020

(中時新聞網)