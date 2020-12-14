行政院長蘇貞昌14日參與台水員工訓練教育園區剪綵，隨後並巡視園區設備。（莊曜聰攝）

行政院長蘇貞昌實際體驗訓練場域聽音辨漏的技巧。(莊曜聰攝)

對於場域內還有未清除的垃圾、部分水泥鋪面工程的品質，蘇貞昌不甚滿意。(莊曜聰攝)

對於場域內還有未清除的垃圾、部分水泥鋪面工程的品質，蘇貞昌不甚滿意。(莊曜聰攝)

經濟部台灣自來水公司花費近11億元經費，將閒置多時的台南新營舊淨水場改建，打造為員工訓練園區，14日舉行竣工典禮，行政院長蘇貞昌致詞時說「他不是來看大樓的」，是來看整個水公司的過去、現在及未來，關心台灣的水資源調度；但他參訪多項設施，相當在意工程品質，包括側溝水泥鋪面及沒有清理的垃圾，頗有微詞，還出題考台水工作人員，停留近1個小時才離開。

蘇貞昌致詞時大談政績，他說在13年前擔任行政院長時，就核定要將翡翠水庫的水，以板新二期大水管接到整個板橋、新北，到直到現在還沒全部完成，幸好二期工程完工後，不用從石門水庫調度水源；另外當年他也核定澎湖海水淡化一期工程，到去年才完成，對於這些工程的進度，蘇貞昌直言很不滿意。

蘇貞昌說，現在受到極端氣候考驗，台灣56年來首次沒有颱風，水情更為嚴峻，目前已核定145億元，以5年時間由水公司完成備援水管、汰換老舊水管等，現在漏水率由原來16.2％降到14.5％，足足省下一座石門水庫的水，希望未來能再降低漏水率，蘇也舉新加坡、日本節水為例，希望相關部門能思考因應方法。

台水員工訓練園區面積占地4.1公頃，有教學大樓、學員宿舍大樓、管線配置及配管檢定場等專業訓練場所，還有檢漏實習場、淨水場等，剪綵後蘇貞昌也在台水董事長胡南澤、台南市長黃偉哲、立委郭國文、陳亭妃等人陪同下實際巡視園區設備，他還戴上耳機，實際體驗聽音檢漏的過程，但對於部分工程的小瑕疵不甚滿意，要求改進。

台水員工訓練園區是全台首座國際化自來水訓練園區，除了訓練場域培育本地及東南亞及友邦專業人才外，也展示44年來台水使用的檢漏、閥門等設備，並保留日據時代辦公室及高架水塔，另外還有生態池等，未來將開放民眾參觀以了解自來水歷史，14日竣工典禮後將進行後續工程驗收，預計明年4月底啟用。

(中時 )